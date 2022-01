Dos películas de Marvel finalmente llegan a Disney+

El servicio de streaming Disney+ sumó dos nuevas películas de Marvel que se sumarán al amplio catálogo de películas que posee, entre MCU y otras producciones.

La plataforma agregó "X-Men Origins: Wolverine" de 2009 y "Fantastic Four" de 2005, esta última había sido eliminada pero volvió según informó Disney+ en redes sociales.

Por ahora, las únicas películas de Marvel que no están en Disney+ por problemas de derechos son "The Incredible Hulk" de 2008," Spider-Man: Homecoming"y "Spider-Man: Far From Home".

