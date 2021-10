"Dune" se enfrenta a la piratería: copias HD de la cinta circulan por la web

Este viernes 22 finalmente llega a los cines "Dune" de Denis Villeneuve pero Warner Bros. está enfrentando una difícil situación: copias en alta definición se han filtrado a la web.

Según informa Variety, al menos tres importantes sitios de transmisión ilegal están hospedando copias de calidad HD de "Dune", con detalles como subtítulos en inglés, danés, español y árabe.

El mismo medio detalla que pese a que otras cintas de este año como "Black Widow" y "Venom: Let There Be Carnage" también tuvieron copias en la web, "rara vez con una copia de tan alta resolución" como la de "Dune".

Los conocedores, indica Variety, dicen que la piratería de "Dune" está dentro de las expectativas normales de los estudios, y se espera que sea la mitad que otros éxitos de taquilla en 2021.