Dwayne Johnson actualiza el estado de la película sobre "Black Adam"

El actor Dwayne Johnson entregó buenas noticias a los fanáticos de DC Comics. A través de sus redes sociales el estadounidense confirmó que la producción de "Black Adam", la cinta que protagonizará para ese universo cinematográfico, comenzará su producción entre agosto y septiembre.

"Planeamos comenzar a filmar a finales del verano (hemisferio norte) así como están las cosas", confirmó el ex luchador. El itinerario original de la película estipulaba que ese proceso iniciara en junio de este año.

La cinta estará centrada en el súper villano "Black Adam" y oficiará como un spin off de "Shazam" de 2019. A cargo de la dirección estará Jaume Collet-Serra, con quien "La Roca" trabajó para "Jungle Paradise".

"He estado entrenando muy por varios meses para interpretar a Black Adam. Para mi es un proyecto con mucha pasión, porque es un personaje que se acerca mucho a mi ADN", agregó.

Esta nueva entrega del universo DC Comics llegará a los cines el 22 de diciembre de 2021.

Good choppin’ w/ ya @BroBible. Much needed reprieve 🥃 from the craziness we’re all experiencing.

The team is mobilized, ready & can’t wait to start #blackadam.

Hopefully, Aug/Sept. https://t.co/t1vh1AhQRz