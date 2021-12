Dwayne Johnson descartó volver a "Rápidos y Furiosos" y se lanzó contra Vin Diesel

En una entrevista, Dwayne Johnson descartó regresar a la saga "Rápidos y Furiosos" tras petición de Vin Diesel y calificó la súplica como "un ejemplo de su manipulación".

"Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin", dijo Johnson a CNN. "En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia", expresó.

"Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyé a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había posibilidad de que regresara", detalló el ex luchador.

"La reciente publicación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación", continuó Johnson, y afirmó que su objetivo "desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia de 'Rápidos y Furiosos' con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas".