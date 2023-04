El Actor Stanley Tucci opina sobre haber interpretado a un asesino en serie en la película "Desde mi cielo": "Fue horrible"

El actor Stanley Tucci se sinceró con respecto a cómo le afectó el haber encarnado a un asesino en serie en la película de 2009 dirigida por Peter Jackson, "The Lovely Bones" (Desde mi cielo en español).

En conversación con Entertainment Tonight, el intérprete, quien está promocionando la próxima serie de ciencia ficción "Citade" que protagoniza, fue consultado sobre sus trabajos anteriores, a lo que recordó tal marcador papel de villano.

"No volvería a interpretar a George Harvey en 'The Lovely Bones', fue horrible, dijo Tucci. "Es una película maravillosa pero fue una experiencia dura. Simplemente por el papel", sentenció sobre el rodaje que contó con el talento de una joven Saoirse Ronan como la víctima principal, Mark Wahlberg, Rachel Weisz y Susan Sarandon.

Asimismo, el actor reveló que consultó al director el motivo de haber sido elegido para ese rol. "Intenté librarme del papel, lo cual es una locura porque necesitaba un trabajo. Pero le pregunté: '¿Por qué me quieres a mí?

"Y él dijo: "Porque eres divertido. Y yo pensé, 'OK.' Pero entendí lo que decía", añadió. "Creo que lo que quería decir era que (...) no que no me lo tomaría en serio, sino que no sería demasiado dramático", continuó.

Stanley Tucci prosiguió: "Que lo dejara un poco de lado. Que es lo que tienes que hacer cuando interpretas a alguien tan horrible, ¿verdad? No se puede jugar en él. Entonces, ya sabes, se acabó. Se acabó la película. Sólo tienes que jugar en contra", cerró.