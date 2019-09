El cerebro del Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra desarrollando una película de "Star Wars"

Así como en Disney hay Marvel para rato, también lo habrá para "Star Wars", con el cerebro de las películas de superhéroes dando un salto a las de la galaxia.

Según informó The Hollywood Reporter, Kevin Feige se encuentra desarrollando una nueva cinta junto a Kathleen Kennedy. "Ella (Kennedy) está persiguiendo una nueva era en la narración de 'Star Wars', y sabiendo que Kevin es un fanático acérrimo, tenía sentido que estos dos productores extraordinarios trabajen juntos en una película de 'Star Wars'", señaló Alan Horn, vicepresidente de Walt Disney Studios.

Faige había discutido su incursión en el universo de "Star Wars" a fines del verano en Estados Unidos. "Estamos entusiasmados con los proyectos en los que Kathy y el equipo de Lucasfilm están trabajando, no solo en términos de Star Wars sino también en Indiana Jones y en alcanzar en otras partes de la compañía, incluidos Children of Blood and Bone con Emma Watts", complementó Horn.

Por el momento se desconocen mayores detalles sobre la trama de esta nueva película, a la espera del estreno de "Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker" el próximo mes de diciembre.