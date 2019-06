El Danny Torrance original reflexionó sobre la secuela de "El Resplandor"

El clásico del director Stanley Kubrick, "El Resplandor", dejo varios momentos que todavía siguen en la retina de cinéfilos, en especial por las actuaciones de Shelley Duval, Jack Nicholson y Danny Lloyd.

Este último interpretó al niño Danny Torrance, quien protagonizará ahora la secuela con Ewan McGregor, una versión adulta donde veremos sus especiales habilidades. Alejado del mundo de la actuación, dio sus impresiones tras el trailer de "Doctor Sleep".

"Tiene muy buena pinta. Tenía curiosidad por la fina línea por la que han tenido que caminar con Stephen King y Stanley Kubrick. Parece que han encontrado una forma de rendir tributo a ambos", señaló en conversación con The Hollywood Reporter.

En el avance, se ve a Torrance visitando el Hotel Overlook donde ocurrieron los hechos de "El Resplandor", donde se pueden ver imágenes de la mítica cinta. "Quería que interpretase que tenía miedo, pero no quería que me asustase de nada. Había días en los que no se me permitía entrar en el set por cosas que rodaban", contó sobre su experiencia con el director.