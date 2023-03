El emocionante abrazo de Harrison Ford y Ke Huy Quan 40 años después de Indiana Jones

Un emotivo momento protagonizaron los actores Harrison Ford y Ke Huy Quan durante la entrega de los Premios Oscar 2023.

Ford fue el encargado de presentar al ganador del premio a Mejor Película, el cual recayó en "Everything Everywhere All at Once", cinta en la que actuaba Quan y por la que ganó la estatuila a Mejor Actor de Reparto.

Cuando el elenco y el equipo de producción de la película subió al escenario a recibir el premio, Harrison Ford y Ke Huy Quan se fundieron en un cariñoso abrazo de felicidad y fraternidad.

La imagen hizo recordar el debut de Quan en el cine en la película "Indiana Jones y el templo de la perdición" de 1984. Allí el actor de orígen vietnamita interpretó a "Tapón", un niño que acompaña a "Indiana Jones" (Harrison Ford) en esta aventura por Asia.