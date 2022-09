"El Planeta de los Simios" presenta primera imagen de película "Kingdom of the Planet of the Apes"

La próxima película de la franquicia "El planeta de los simios" reveló su primera imagen y además anunció a su elenco estelar.

"Kingdom of the Planet of the Apes" es el título de la cinta que será dirigida por Wes Ball, que tiene como créditos ser director de la trilogía "The Maze Runner".

La película está protagonizada por Owen Teague junto a Freya Allen y Peter Macon. Se establecerá muchos años después de "War for the Planet of the Apes" de 2017 y se espera que se estrene en 2024.