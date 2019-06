A menos de un mes del estreno de la nueva versión de "El Rey León" se filtró parte de la nueva versión de "Can you feel the love tonight" ("Esta noche es para amar"), la clásica canción que inmortalizó Elton John en la película original. Ahora el tema será cantado por Childish Gambino ("Simba") y Beyoncé ("Nala"). El resultado es sencillamente conmovedor.

