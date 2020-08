El súper elenco que quiere Ridley Scott para thriller sobre Maurizio Gucci

Una especie de "elenco de ensueño" quiere reunir Ridley Scott para su próximo proyecto, una cinta de título "Gucci" basada en la vida de Maurizio Gucci, el ex director de la importante marca de moda.

Según cuenta Deadline, Lady Gaga estaría fija en esta película para dar vida a Patrizia Reggiani, ex pareja de Gucci. A ella se sumaría un elenco mega estaler compuesto por Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver y Jared Leto. Jack Huston y Reeve Carney son otros de los nombres en carpeta.

Todos ellos están en conversaciones con MGM para la cinta que parte como base del libro "The House of Gucci" de Sara Gay Forden.

Dentro de la sinopsis de la película:

"En 1993, el partner financiero de Gucci, InvestCorp, obligó a Maurizio Gucci, el último miembro de la familia Gucci, a dirigir la Gucci Corporation, sólo para terminar drenando las arcas de la compañía con extravagantes prácticas empresariales. Sin embargo, el 27 de marzo de 1995, el heredero de Gucci fue asesinado mientras se acercaba a su oficina. En 1998, su ex mujer, Patrizia Reggiani Martinelli, fue sentenciada a 29 años de cárcel por planear su asesinato.

¿Asesinó patricia a su ex marido porque sus gastos estaban totalmente fuera de control? ¿Lo hizo porque su glamoroso ex estaba pensando en casarse con su amante, Paola Franchi? ¿O cabe la posibilidad de que ella no lo hiciese?"