"El traje está guardado": Ryan Reynolds descarta aparición en "Liga de la Justicia" de Zack Snyder

En las últimas horas se rumoreó que Ryan Reynolds haría un cameo en el corte de Zack Snyder de "Liga de la Justicia" como "Linterna Verde", pero el propio actor lo descartó.

Vanity Fair afirmó que al final de la película se incluiría una aparición importante y se especuló que podría ser Reynolds repitiendo su personaje "Hal Jordan", conocido como "Linterna Verde" que interpretó en 2011.

El actor respondió a un usuario de Twitter que sugirió que Hal Jordan de Reynolds es la gran sorpresa del "Snyder Cut": "No soy yo. Pero qué bandera pirata tan genial para hacer un cameo como Hal. ¿Tal vez sea otro 'Linterna Verde'? Pero para mí, el traje permanece en el armario. Quiero decir, computadora".

En el último avance apareció Jared Leto, quien retomó su papel de "Joker". Para el nuevo corte, Snyder también filmó varios minutos de nuevas imágenes y reunió a los miembros del reparto para nuevas tomas.

