Elenco de "Avengers" se reunió en videollamada para enviar un mensaje

Aprovechando la instancia para recibir "virtualmente" un premio entregado por Nickelodeon, los protagonistas de "Avengers" se reunieron en videollamada y enviaron un mensaje para sus fanáticos.

Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Jeremy Renner y Chris Hemsworth se juntaron para recibir el premio a la Película Favorita por "Avengers: Endgame" en el Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020.

Renner, que interpretó a "Hawkeye", dedicó el premio "a todos los niños que apoyaron a estos personajes para reunirse y convertirse en lo que todos necesitamos ser: más fuertes juntos".

"Mantente a salvo, mantente fuerte", dijo Ruffalo. "Somos más fuertes juntos, superaremos esto", agregó Hemsworth.

Downey Jr. también aprovechó de dar un mensaje haciendo un guiño a su personaje "Tony Stark" y dijo "Los quiero 3000".

did you catch this Avengers: Endgame reunion during #KCA2020? 🙌 pic.twitter.com/fUFpiI6BWL