Elenco de "Los Cazafantasmas" serán los próximos en reunirse de manera virtual

A través de su cuenta de Twitter, Josh Gad confirmó que el elenco de "Los Cazafantasmas" serán los próximos invitados a "Reunited Apart".

El programa que ha reunido a los elencos de "Volver al Futuro" y "El señor de los anillos" ahora hará lo propio con los actores de la cinta de 1984 el 8 de junio.

Todavía no se conforman los integrantes que tendrá este especial, pero viendo la tendencia es probable que una gran mayoría aparezca.

Así, se espera ver a Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver y Rick Moranis, como también al director de la película, Ivan Reitman.

We cannot wait to release this! It WILL NOT be on June 8th, but I promise it will be soon!!!! And it is going to be very very special!! Watch this space. #ReunitedApart #Ghostbusters Coming soon!!!! https://t.co/XddlhuFjyx