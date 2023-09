Elijah Wood sorprende con transformación en su nueva película "El Vengador Tóxico"

El nuevo proyecto de Elijah Wood lo tiene como nunca antes de acuerdo al primer avance de lo que será su película "El vengador tóxico".

El actor de 42 años interpreta a "Fritz Garbinger" en este remake del clásico de culto de superhéroes de 1984 "The Toxic Avenger", del cual Entertainment Weekly compartió un adelanto.

Peter Dinklage, por su parte, aparece como "Winston Gooze"/"The Toxic Avenger", mientras que Kevin Bacon interpreta al hermano de "Fritz", "Bob Garbinger".

"El vengador tóxico" original de 1984 estaba protagonizado por Mark Torgl como "Melvin", un conserje de Nueva Jersey que, después de ser empujado a una tina de desechos tóxicos, queda desfigurado y lucha contra los malos como un superhéroe llamado Toxie.

La película dio lugar a tres más: "The Toxic Avenger Part II" (1989), "The Toxic Avenger Part III: The Last Temptation of Toxie" (1989) y "Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV" (2000). La franquicia también tuvo un breve programa de televisión infantil animado, "Toxic Crusaders", un musical, un videojuego y un cómic de Marvel.