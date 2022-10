Emily Ratajkowski critica película "Blonde" por "fetichizar el dolor femenino"

La modelo y actriz Emily Ratajkowski predice que la película "Blonde", basada en la vida de la icónica actriz Marilyn Monroe y dirigda por Andrew Dominik no le va a gustar, es más, asegura que si la ve se pondrá de mal humor.

Es que la intéprete de "Gone Girl" no le tiene fe, según ella, a la narrativa de la cultura popular con respecto al sufrimiento de las mujeres: "No me sorprende escuchar que es otra película que fetichiza el dolor femenino, incluso en la muerte", señaló.

La además autora de su libro autobiográfico "My Body" utilizó TikTok para descargar su desencanto con la cinta protagonizada por Ana de Armas: "Nos encanta fetichizar el dolor femenino... Nos obsesionamos con las chicas muertas y los asesinos en serie", reflexionó.

"Como mujeres, quiero decir, puedo decir por mí misma con seguridad, pero he aprendido a fetichizar mi propio dolor y mi propio daño en mi vida", señaló para explicar su punto.

Aseguró que desde la perspectiva del imaginario colectivo, sus problemas "se sienten como algo que puede ser atendido", y calificó de "algo sexy" ser una "chica jodida", señaló: "Creo que lo hacemos de muchas, muchas maneras diferentes. Pero quiero que eso cambie".

"Así que tengo una propuesta. Creo que todos tenemos que estar un poco más enojados", sentenció, además de ejemplificar casos de mujeres famosas cuyos tormentos han sido objeto de ensalzamiento por parte de los medios, como Amy Winehouse, Britney Spears y la muert de Diana de Gales.

Varios medios han reseñado de mala manera la película desde su estreno el 16 de septiembre, y alegan que Monroe es sexualizada y representada de una manera simplista.