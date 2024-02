"Es cierto": Cillian Murphy revela que no ha visto muchas de sus propias películas

El actor irlandés Cillian Murphy aseguró que no suele ser fan de ver las películas que ha hecho durante su trayectora.

La revelación se dio en el marco de una entrevista con GQ, en donde el protagonista de "Oppenheimer" manifestó que "muchas de mis películas no las he visto".

"Es cierto. Generalmente las que no he visto son las que he oído que no son buenas", relató al mismo medio.

¿Cuáles películas suyas ha visto Cillian Murphy?

En la ocasión, por otro lado, Cillian Murphy comentó dos trabajos, uno "bueno" y otro que no fue necesariamente elogiado por la crítica.

Un ejemplo es la película "Vuelo nocturno" dirigida por Wes Craven, protagonizada por Rachel McAdams y Brian Cox, donde interpreta a un villano que planea asesinar a un senador estadounidense.

"Me encanta Rachel McAdams y la pasamos bien haciéndola. Pero no creo que sea una buena película", opinó.

En ese sentido, comentó que "es una buena película de clase B" y explicó por qué le atrajo hacer el personaje en primer lugar: "¡Es una locura! Creo que es su dualidad.El chico bueno y el malo en uno. Por eso quise interpretarlo".

Otra película que el intérprete de "Batman inicia" vio, pero que en este caso corresponde al hasta ahora el mayor éxito de su carrera, es "Oppenheimer" (2023), donde intepreta al físico teórico J. Robert Oppenheimer y "padre de la bomba atómica", también dirigida por Christopher Nolan.