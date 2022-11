"Espero que mis acciones no penalicen al equipo": Will Smith dice estar preocupado por su nueva película

Luego de la polémica golpiza a Chris Rock durante la última edición de los Premios Óscar, el actor Will Smith está de vuelta en el cine con "Emancipation", película que el ganador del Óscar teme perjudicar debido a su comportamiento.

En una entrevista para Fox 5, el recordado "Príncipe del Rap en Bel-Air" dijo comprender "completamente si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo", respecto a quienes no quieran ver su nueva cinta debido a su violento comportamiento.

Sin embargo, Smith confesó estar preocupado por el equipo de la película ya que, teme que su presencia en el largometraje impida nominaciones a importantes premios, como los Óscars, de los que fue vetado tras el ataque al comediante.

"La gente del equipo ha hecho algunos de los mejores trabajos de todas sus carreras. Espero que mis acciones no penalicen al equipo. Ahora mismo estoy trabajando en eso. Espero que el material, la fuerza de la película, la atemporalidad de la historia...espero que lo bueno que pueda hacer abra los corazones de la gente para que al menos vean, reconozcan y apoyen a los increíbles artistas dentro y alrededor de esta película", declaró el actor de "Soy Leyenda".

"Emancipation", dirigida por Antoine Fuqua, narra la historia de un esclavo que, interpretado por Smith, tras escapar de una plantación en Luisiana, deberá burlar a cazadores en un intento de llegar al norte del país. La película será estrenada el 9 de diciembre por la plataforma AppleTV+.