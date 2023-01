"Está aplastando todas las metas": Familia de Jeremy Renner dio positiva actualización sobre su estado de salud

Luego de un grave accidente con una máquina quitanieves para Año Nuevo, la salud de Jeremy Renner ha progresado de forma positiva, según ha declarado su familia.

"Estamos muy emocionados con su progreso. Si alguien conoce a Jeremy sabe que es un luchador y no pierde el tiempo", dijo Kym Renner, hermana del intérprete de "Hawkeye", a la revista People, agregando que el actor de 52 años "está aplastando todas las metas de progreso" y que "no podríamos sentirnos más positivos sobre lo que sigue por delante".

Renner, que ha ido actualizando a sus seguidores sobre su salud en redes sociales, quedó en estado crítico tras el accidente, sufriendo un "trauma torácico cerrado y lesiones ortopédicas" y siendo sometido a dos cirugías

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY