"Esto es una locura": Director de película de terror sobre "Winnie the Pooh" ha recibido amenazas de muerte

El director de la película de horror inspirada en los entrañables personajes infantiles, "Winnie the Pooh: Blood and Honey", Rhys Frake-Waterfield, detalló las consecuencias hacer su propia versión.

"Mira, esto es una locura", dijo Frake-Waterfield a AFP y comentó que "he recibido peticiones para detenerlo. He recibido amenazas de muerte. Me han dicho que han llamado a la policía".

Seguidores de la franquicia de Disney se preguntarán por qué Frake-Waterfield no ha tenido problemas legales. Simplemente, aprovechó que los derechos de autor del libro original de 1926 dejaron de estar en manos de la compañía, pues expiran 95 años después de la publicación.

Con respecto a la trama de la película que ya fue estrenada en México con exitosa recaudación, Pooh y Piglet "han vuelto a sus raíces animales. Ya no están domesticados: Son como un oso y un cerdo viciosos que quieren ir por ahí e intentar encontrar una presa", señaló el año pasado a Variety.