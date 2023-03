Everything Everywhere All at Once se impuso en los premios del Sindicato de Guionistas

Los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert se alzaron con el premio a mejor guion original por su película "Everything Everywhere All at Once" en la 75ª edición de los galardones organizados por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés).

La institución, que entregó sus trofeos a los mejores guionistas del año en dos ceremonias celebradas este domingo en Los Ángeles y Nueva York, también condecoró a la cineasta Sarah Polley con el premio a mejor guion adaptado gracias a "Women Talking" ("Ellas Hablan", en español).

Ambas cintas están nominadas a mejor película para los Óscar 2023, que tendrán lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo domingo 12 de marzo, en una categoría para la que "Everything Everywhere All at Once" ya parte como principal favorita.

Además de ser la que más menciones acumula, con 11 candidaturas a la estatuilla dorada de la Academia de Hollywood, el filme de "Los Daniels", como se les conoce popularmente, ya arrasó también en los premios del Sindicato de Actores, los Critics Choice o los Spirit Awards, entre otros.

Los WGA, que reconocen a lo más selecto del cine, la televisión, la radio y los medios digitales en el ámbito de la escritura, también laurearon en esta 75ª entrega a "Severance" (de la plataforma Apple TV+) como la mejor serie dramática del curso y como la mejor nueva producción.

Por su parte, "The Bear" (FX) venció como mejor serie de comedia y "The White Lotus" (HBO Max) hizo lo propio en el apartado de mejor serie limitada o miniserie.

Asimismo, el capítulo "Plan and Execution" -de la serie "Better Call Saul" (AMC)- se llevó el premio a mejor episodio de drama y "The One, The Only" -de "Hacks" (HBO Max)- el de mejor episodio de comedia.