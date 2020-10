"F9: The Fast Saga" también retrasa su estreno para el próximo año

Si te contamos que "James Bond: No Time do Die" corrió su fecha de estreno para el 2021, ahora es turno de "F9: The Fast Saga".

La novena entrega de la saga de "Rápidos y Furiosos" tendrá su lanzamiento el próximo 28 de mayo de 2021.

Desde Universal se encuentran corriendo la mayoría de las cintas que estaban previstas para este año debido a la pandemia.

"F9: The Fast Saga" estará protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Finn Cole y Helen Mirren.