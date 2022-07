Falleció la destacada actriz Nichelle Nichols, que encarnó a Nyota Uhura de "Star Trek"

La actriz afroamericana Nichelle Nichols, conocida por haber encarnado a Nyota Uhura en la célebre serie de ciencia-ficción "Star Trek", murió el sábado por la noche a los 89 años, anunció hoy su hijo en Facebook.

"Siento informarles que una gran luz del firmamento ya no brilla para nosotros como ha hecho durante tantos años. Ayer por la noche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y murió", escribió en Facebook el hijo de la actriz, Kyle Johnson.

El mensaje estaba acompañado de una foto de la estrella que Nichols tiene en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, y sobre la que se veía un ramo de rosas.

La interpretación de Nichols del papel de Uhura contribuyó a romper las barreras raciales de la televisión al mostrar a una mujer afroamericana en una posición de autoridad. Nichols, además, compartió con el actor William Shatner (el capitán Kirk) uno de los primeros besos de una pareja interracial de la televisión estadounidense.

Lo hicieron en el episodio "Plato's Stepchildren", emitido en 1968, en medio de la batalla por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos.

We’re deeply saddened to report the passing of Nichelle Nichols - a trailblazer, an inspiration, and so much more. She will be deeply missed. https://t.co/iBwyOPaxTP