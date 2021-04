Familia Gucci está "decepcionada" y "ofendida" por película con Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto

Tras conocerse las primeras fotografías de "House of Gucci", protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver y Jared Leto, la familia Gucci salió al paso y criticó al director y equipo de la película biográfica.

La película de Ridley Scott muestra el asesinato de Maurizio Gucci (Driver), nieto del fundador de la casa de moda Guccio Gucci. Su muerte fue planeada por su ex esposa, Patrizia Reggiani (Gaga), quien fue condenada por organizar su asesinato en 1998.

"Estamos realmente decepcionados. Hablo en nombre de la familia", dijo Patrizia Gucci, prima segunda de Maurizio, a Associated Press. "Están robando la identidad de una familia para obtener ganancias, para aumentar los ingresos del sistema de Hollywood", agregó.

Además de afirmar que no han recibido respuesta por parte de la producción a sus requerimientos, Patrizia Gucci también criticó a parte del elenco, como Al Pacino que interpretará a su abuelo, Aldo Gucci. "Está siendo interpretado por Al Pacino, que no es muy alto, y esta foto lo muestra gordo, bajo, con patillas, muy feo. Vergonzoso, porque no se parece en nada a él", declaró.

Similar opinión sobre las primeras imágenes de Jade Leto como Paolo Gucci, padre de Patrizia. "Horrible, horrible. Todavía me siento ofendida", expresó.

"House of Gucci" está en pleno rodaje en Italia y se espera su estreno para noviembre próximo.