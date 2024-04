Fans de Ana de Armas llegan a acuerdo tras demanda por "Yesterday"

Dos hombres que demandaron al estudio Universal por incluir a Ana de Armas en el tráiler de la película "Yesterday", a pesar de que la actriz cubana había sido eliminada del montaje final, llegaron a un acuerdo para terminar con la batalla legal por publicidad falsa.

Según la revista Variety, Peter Rosza y Conor Woulfe lograron la semana pasada un acuerdo con el reconocido estudio de Hollywood por la querella legal presentada en 2022 en la que alegaban que habían sido estafados al pagar 3,99 dólares al alquilar la película en una plataforma.

Los dos seguidores de la actriz cubana que protagonizó "Blade Runner 2049", "Knives Out" y "No Time to Die" dijeron que alquilaron la película porque querían ver a la artista, pero se sintieron "estafados" al ver que sus escenas habían sido removidas, según los registros judiciales.

Dirigida por Danny Boyle, "Yesterday" relata la historia de un cantante y compositor que se da cuenta de que él es la única persona en la Tierra que recuerda a The Beatles.

De Armas era un interés romántico del protagonista pero sus escenas fueron eliminadas de la última versión de la película, aunque sí usadas en el tráiler.

La demanda acusaba al estudio de usar publicidad falsa. Universal se defendió argumentando que los avances de películas son obras de arte y, por lo tanto, deberían estar protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

El juez federal Stephen Wilson concluyó que un tráiler es un "discurso comercial", sujeto a leyes de publicidad falsa. Si bien se sabe que no se concedió a los demandantes la millonaria suma que pedían, los términos del acuerdo no fueron revelados.