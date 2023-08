Abucheada y con llanto: Así fue el paso de Scarlett Johansson por Venecia en 2013

En 2013 la actriz Scarlett Johansson vivió uno de los peores momentos de su exitosa carrera: la estadounidense llegó hasta el Festival de Venecia para presentar la película "Under the Skin", pero todo salió mal.

Recientemente Alberto Barbera, director del certamen desde 2011, recordó el duro episodio que vivió Johansson cuando la cinta que protagonizaba fue abucheada durante su exhibición.

"Fue una de las peores proyecciones a las que he asistido. Fue la única vez que el público abucheó una película. A Scarlett casi se le saltan las lágrimas", recordó Barbera en conversación con The Guardian.

En ese momento el director de Venecia trató de calmar a la actriz: "Intenté decirle: 'No te preocupes, con el tiempo la película será reconocida', y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora es una película de culto", agregó.

Un fracaso comercial, pero elogiado por la crítica

"Under the Skin" es una película británica de 2013 donde Scarlett Johansson interpreta a una alienígena que secuestra hombres en Escocia. La cinta fue un fracaso comercial con apenas 6 millones de dólares en ganancias, pero la crítica y el público la elogiaron.

De hecho la producción recibió múltiples nominaciones en premios como los BAFTA, los Critics Choice y los Independent Spirit, entre otros.

Johansson sobre el estreno

En la época Scarlett Johansson se refirió al estreno de "Under the Skin" en Venecia y en una entrevista señaló que esa "era la primera vez que veía la película con público y la primera vez que la veía terminada, me sentí muy expuesta".

"Al final, cuando se encendieron las luces, se oyó a la gente aplaudir y abuchear al mismo tiempo, pero con el mismo entusiasmo. No sabía cómo reaccionar. Creo que me quedé... No diría perturbada, pero sí algo conmocionada", dijo la actriz en la ocasión.