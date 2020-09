"Beginning" fue la gran ganadora del Festival de San Sebastián 2020

La película georgiana "Beginning", dirigida por Dea Kulumbegashvili, ha sido la triunfadora de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con cuatro premios del palmarés incluida la Concha de Oro.

La ceremonia de clausura realizada este sábado reconoció el trabajo de Kulumbegashvili no solo con el premio más importante del evento, sino que también con la Concha de Plata a la Mejor Dirección, Mejor Guion y la Concha de Plata a la Mejor Actriz para Ia Sukhitashvili.

El Premio Especial de Jurado fue para "The Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan" de Julien Temple.

En tanto, la Concha de Plata al Mejor Actor lo compartieron Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe por "Druk".

El Premio del Público se lo llevó "The Father" de Florian Zeller, el Premio Horizontes Latinos fue para "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez y la chilena Maite Alberdi con "El Agente Topo" logró el premio del Público a la Mejor Película Europea.

La lista de ganadores de San Sebastián 2020:

Concha de Oro a la Mejor Película: "Beginning" ("Dasatskisi") de Dea Kulumbegashvili

Premio Especial del Jurado: "The Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan" de Julien Temple

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Dea Kulumbegashvili por "Beginning"

Concha de Plata al Mejor Actor: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe por "Druk" ("Another round")

Concha de Plata a la Mejor Actriz: Ia Sukhitashvili ("Beginning")

Premio a la Mejor Fotografía: Yuta Tsukinaga por "Any crybabies around".

Premio al Mejor Guion: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli ("Beginning")

Premio Nuevos Directores: Isabel Lamberti por "La última primavera"

Premio del Público: "The father", de Florian Zeller.

Premio Horizontes Latinos: "Sin señas particulares", de la mexicana Fernanda Valadez.

Premio del Público a la Mejor Película Europea: "El agente topo" de Maite Alberdi