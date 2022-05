Cannes cerró su edición 2022 con "Triangle of Sadness" de Ruben Östlund como ganadora

La Palma de Oro otorgada este sábado al sueco Ruben Östlund por "Triangle of Sadness" en Cannes cerró una edición 2022 de contrastes que, tras su anulación en 2020 y su celebración en julio en 2021 debido a la pandemia, retomó sus fechas habituales y con ellas la ilusión de una cierta normalidad.

21 películas optaban a recoger el relevo de "Titane", de la francesa Julia Ducournau, y de ellas solo cinco estaban dirigidas por mujeres, incluida la veterana Claire Denis con el thriller romántico "Stars at Noon", que logró el Gran Premio "ex aequo" junto a "Close", de Lukas Dhont.

Östlund consiguió su segunda Palma de Oro, tras "The Square" en 2017, llevando su sátira contra el capitalismo, que en sus diferentes proyecciones arrancó carcajadas y aplausos, al mismo lugar que durante 12 días concentra todos los elementos que critica en su filme: el lujo, la opulencia o la superficialidad.

El Palacio de Festivales volvió a ser epicentro de la cinematografía mundial y en un año especialmente caluroso vio convivir a turistas y locales en las playas del Paseo Marítimo con acreditados, una mezcla que, según cifras de la alcaldía, genera unos 200 millones de euros de ingresos y crea 2.300 puestos de trabajo.

Era una edición especial por su 75 aniversario y no dio la espalda a la actualidad. En su selección había vetado a delegaciones oficiales rusas, aunque no a directores disidentes, lo que abrió la puerta a Kirill Serebrennikov con "Tchaikovsky's Wife", y en la ceremonia apertura contó con la intervención telemática del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que pidió que el cine no se mantenga "mudo" ante la situación.

Tom Cruise presentó fuera de concurso "Top Gun: Maverick", secuela de su película de 1986, con ocho aviones de la Patrulla Aérea francesa sobrevolando el Palacio como colofón a su desfile.

La llegada de Cruise en helicóptero a Cannes, del actor francés Omar Sy en jet privado y las acrobacias de esas ocho aeronaves se ganaron las críticas de los ecologistas en un momento en que desde el propio certamen se insta al reciclaje, a la reducción de los residuos y al pago de 24 euros en concepto de contribución medioambiental.

No fue la única crítica que acaparó el festival. En el primero de los dos coloquios organizados sobre el futuro del cine con motivo de este aniversario no hubo ninguna mujer: el panel estuvo compuesto entre otros por Guillermo del Toro, Claude Lelouch, Michel Hazanavicius o Gaspar Noé.