Chile alista participación en el European Film Market del Festival de Cine de Berlín

Dentro de tres semanas Chile se convertirá en protagonista de la cuarta edición del "Country in Focus" del European Film Market (EFM), el gran mercado audiovisual del Festival de Cine de Berlín, que reúne a productores, distribuidores y representantes de la industria cinematográfica mundial.

Chile será el primero de Sudamérica en formar parte de esta especial sección que tiene por objetivo promover la cinematografía de un país particular, poniendo en la mejor de las vitrinas a las películas y a los talentos.

Es así como parte importante de la presencia nacional estará marcada por dos hitos: el estreno de "El tango del viudo y su espejo deformante", largometraje iniciado por Raúl Ruiz en 1967,en Chile, y concluido ahora por su compañera Valeria Sarmiento junto a la productora Poetastros. La cinta inaugurará la sección Forum de la Berlinale, una de las más importantes del certamen dedicada a la difusión de obras experimentales y contemporáneas.

A esto se sumará la participación de la premiada directora Dominga Sotomayor, quien formará parte del jurado en la competencia "Encounters", dedicada a las nuevas visiones cinematográficas.

TALENTO CHILENO EN ENCUENTROS, PROYECCIONES Y CONVERSATORIOS DEL EFM

Uno de los proyectos chilenos que dará de qué hablar este año en Berlín será la segunda película de la directora Pepa San Martín, quien aterrizará en la capital alemana tras haber sido seleccionada en el Co-ProductionMarketcon la cinta en desarrollo La Felicidad. San Martín regresa tras haber sido premiada en 2016 con su primer largometraje Rara, durante su estreno en la Berlinale. Ahora, en La Felicidad, producida porMacarena López de Manufactura de Películas (Chile) junto a Aleph Cine (Argentina), la directora retratará el vínculo entre dos mujeres mayores en medio de la adversidad, contando en los roles protagónicos con la chilena Paulina García y la argentina Mercedes Morán.

En el apartado Talents, el programa de desarrollo de talentos del Festival de Berlín, tres jóvenes chilenos fueron seleccionados y viajarán con el apoyo de la Dirac: la directora y guionista Camila José Donoso, la productora Alba Gaviraghiy el director de arte, Nicolás Oyarce. Además, la productora chilena de Oro Films, Dominga Ortúzar, fue invitada como jurado de TalentsFootprints tras haber participado en el Talents del año pasado.

El cine documental dirá presente en la cita representado con fuerza por cinco realizadoras: Carola Fuentes, Joanna Repossi, Tizziana Paniza, Carolina Adriazola y Karin Cuyul, quienes arribarán a Doc Salon acompañadas por la marca sectorial del documental ChileDoc. Este espacio del EFM promueve las nuevas ofertas, la creación de redes y el intercambio entre compradores, vendedores, directores y productores de documentales.

Y este año Chile será anfitrión de dos importantes actividades dentro del DocSalon: DocLunch, almuerzo que reúne a representantes y expertos del área audiovisual junto realizadores del sector documental en un ambiente más distendido y cercano; y el SalonTalk, titulado este año como "Collaboration vs. Competition: A look at theChileandocumentaryIndustry and itscollective and associative approachto international marketing and distribution", un panel que será conformado por Joanna Reposi, Paola Castillo y Carola Fuentes, quienes hablarán acerca de la importancia del trabajo asociativo para la comercialización y distribución de producciones en el mercado audiovisual internacional.

Asimismo, la sección enfocada a la producción televisiva Series Market tendrá como principales invitados a cinco profesionales chileno quienes participarándel Series Market Showcase, evento de apertura de la sección del que CinemaChileserá el co-anfitrión, y que estará dedicado a los mejores contenidos seriadoschilenos del último tiempo. Las casas productoras seleccionadas son Fábula con la serie La Jauría; Invercine&Wood con Dignidad; Paroxy su producciónHéroes invisibles; la miniserie ganadora de un Emmy ,Una Historia Necesaria; y Promocinecon el proyecto Berko, las armas de Pinochet.

Las voces indígenas en el cine chileno están remodelando la narrativa dominante. Al explorar cuestiones de resistencia, identidad y solidaridad, estas películas han ido empoderando al público y esta fuerza no solo se ha visto en los elementos temáticos de las obras creativas, sino también en la ética de cómo se producen. Para profundizar en este tema, Chile Country in Focus está organizando un panel, apoyado por el EFM, que presenta los conocimientos, experiencias y perspectivas de dos cineastas chilenos líderes: la directora mapuche Claudia Huaiquimilla (Mala Junta) y el director de Rapa Nui, Leo Pakarati (Te kuhane o Te Tupuna).

En los próximos días, serán anunciados los nombres de las y los profesionales chilenos que protagonizarán otras dos destacadas vitrinas dedicadas a Chile como país en foco: el encuentro ProducersHub y el Visitor'sProgram, que se realiza en el marco del Co-ProductionMarket.

A todo lo anterior, se suma que nuestro país será el co-anfitrión de la recepción del EFM, evento a cargo de ProChile, institución que respalda la presencia de las empresas locales en este festival desde 2007 en el marco de una completa estrategia de apoyo al sector audiovisual chileno, que ha incluido el desarrollo dos marcas sectoriales y ha puesto a disposición los programas de fomento a la exportación y a las oficinas comerciales para seguir trabajando en la internacionalización de la industria tras cada festival y mercado audiovisual.

El EFM tendrá lugar entre el 20 y el 28 de febrero de 2020, durante la 70 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.