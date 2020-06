Chile dice presente en inédita versión online del Marché du Film de Cannes

SCon un total de 49 profesionales, Chile participará hasta el viernes de la inédita versión online del Marché du Film de Cannes, el principal encuentro europeo de la industria cinematográfica del año.

El encuentro es, no solo para promover mediante una completa agenda el trabajo de los chilenos acreditados en Cannes, sino también para exhibir el nuevo Catálogo Internacional de Cine 2020, una publicación compuesta por 97 obras audiovisuales, entre largos y cortometrajes de ficción, animación y documental, que consolidarán su estreno en los próximos 12 meses.

La presencia chilena en el encuentro francés permitirá que productoras y productores inicien o, incluso, sellen acuerdos que podrán significar financiamiento, trabajo y continuidad de obras audiovisuales en stand by dada la actual pandemia que ha mantenido al mundo en vilo, todo a través de una completa plataforma digital que contempla stands y pabellones virtuales, espacio de reuniones, market screenings, charlas, conferencias, speed meetings y un programa dedicado a la realidad virtual.

CHILE, ANFITRIÓN DE EVENTO ENFOCADO EN LA COPRODUCCIÓN

Rocío Jadue de Fabula, Macarena López de Manufactura de Películas, Andrés Mardones de Altiro Films, Clara Taricco de La Forma Cine, Roberto Doveris de Niña Niño Films, Gabriela Sandoval de Storyboard Media, Florencia Larrea de Forastero, Sergio Karmy de Alto Andes Films, Nicolás San Martín de Primate Lab, Omar Zeballos de Voladores Films, Patricio Ochoa La Merced Producciones, Sebastián Moreno de Películas del Pez, Karina Jury de Atómica TV y 17 Producciones, Cristóbal Almagia de Almagico Films, Mixie Araya de Yareta y Jorge Fernández de Atisbo Films son los 16 seleccionados por el programa del Mincap para participar en esta inédita edición del Marché du Film.

De ellos, siete productores -que cuentan con destacadas carreras y películas estrenadas en circuitos internacionales- serán parte del programa Producers Network a través del liderazgo de CinemaChile que, por cuarto año consecutivo, presentará a cinco de los profesionales bajo la sección "Chile Under the Spotlight", encabezando un día del Producers Network, evento que propicia el encuentro con productores de amplia trayectoria de todo el mundo para estimular las coproducciones.

Este evento, al igual que todo el Marché du Film, se llevará a cabo vía web mediante un sistema de reuniones-desayuno entre productores seleccionados y con importantes tutores y actores de la industria internacional; los chilenos que protagonizan "Chile under the spotlight" son Jadue, López, Mardones, Taricco y Doveris.

Jadue, busca cerrar la financiación de la nueva cinta en desarrollo de Christopher Murray (El cristo ciego), titulada Los Brujos; López, estará con el segundo largometraje de la directora Pepa San Martín (Rara), llamado La Felicidad, que se encuentra en desarrollo y en búsqueda de coproducción.

Mardones, de Altiro Films, estará promoviendo la cinta en desarrollo La estrategia de la mangosta, de Esteban Larraín (La pasión de Michelangelo) que requiere de financiamiento; Taricco, de La Forma Cine, acudirá con Fiebre de Elisa Eliash, película que se encuentra en postproducción y busca agentes de venta. Finalmente Doveris, de Niña Niño Films, estará con El Pa(de)ciente, de Constanza Fernández, cinta en proceso de postproducción que busca está indagando en la industria por socios coproductores.

Participarán también en el Producers Network las productoras Gabriela Sandoval, Florencia Larrea, Isabel Orellana y el productor Igal Albala. Sandoval, junto a su socio Carlos Nuñez de Storyboard Media, dirá presente con la esperada cinta "El Cardenal", que ya cuenta con coproducción con Argentina, Brasil, y está a punto de confirmar su socio europeo, buscando tener un alcance mundial con un elenco de reconocimiento internacional y un valor de producción top of the line para nuestro país; presentará también Quizás es cierto lo que dicen de nosotras, cinta de Sofía Gómez y Camilo Becerra en estado de desarrollo y en búsqueda de coproductores. Mientras que Larrea y su socio en Forastero, Gregorio Gonzáles, no solo trabajarán con Tengo miedo Torero (película finalizada, protagonizada por Alfredo Castro, que acaba de lanzar su tráiler), sino que también presentarán la coproducción en desarrollo La Práctica, del director argentino Martín Rejtman, quien con esta película rodará por pirmera vez fuera de su país natal.

Orellana, productora de Araucarina Cine, buscará el mejor agente de ventas para el thriller en postproducción "Inmersión", dirigido por Nicolás Postiglione; y Albala, de Calibre 71, apostará por un nuevo socio coproductor que se sume a su película de ciencia ficción "Isla Friendship", del director David Albala, realizador de uno de los estrenos recientes más importantes del cine chileno: "Pacto de fuga".

LA RENOVADA OFERTA DE CINE QUE VIENE

Con múltiples secciones, el Marché du Film permite un acercamiento real con los players decisivos de la industria, seleccionando proyectos con alto potencial. Es el caso de la cinta ítalo-chilena "Vera de Verdad" que será exhibida en la sección Frontieres y cuya productora es, entre otros profesionales asociados, Karina Jury de Atómica Films, que también participará con los proyectos de su empresa 17 Producciones. "Vera de Verdad" es uno los seis largometrajes en post-producción (o recientemente terminados) elegido para el Frontières Buyers Showcase, plataforma que pondrá a disposición de potenciales compradores, agentes de ventas y programadores de festivales, 15 minutos de los films seleccionados el día 25 de junio.

Comedias negras, dramas, películas de ciencia ficción y también de aventuras, componen el mosaico de la renovada oferta chilena de cine que los productores, algunos con más experiencias y otros recién iniciando su camino de internacionalización, estarán mostrando al mundo desde sus casas y de forma virtual hasta el 26 de junio, aprovechando cada instancia que ofrecerá el Marché du Film online.

Cristóbal Almagia, de Almagico Films, participará con "Resistencia Matapacos", mientras que Sergio Karmy, de Alto Andes, asistirá con "La última canción", de Jaime Villarroel, historia inspirada en la muerte del cantautor asesinado en Dictadura, Víctor Jara. Ambas producciones se encuentran en desarrollo y en búsqueda de financiamiento.

Buscando coproductores internacionales, Nicolás San Martín de Primate Lab, promoverá "Que se acabe todo", película sobre uno de los mayores escándalos financieros que será dirigida por Moisés Sepúlveda y protagonizada por Paulina García; y Omar Zeballos, de Voladores Films, estará con "Aroma", producción bajo su dirección que se encuentra en estado de escritura.

A su vez, Patricio Ochoa, junto a Karla Falcón, de La Merced participará con "Historias clandestinas", de José María González, cinta en desarrollo que requiere de agentes de venta; y Sebastián Moreno de Películas del Pez, junto a Claudia Barril, presentarán "Sergio Larraín, el instante eterno", dirigida por él mismo, en postproducción y buscando agentes de venta.

Por su parte, Mixie Araya, de la casa productora regional Yareta Producciones, presentará "Custodio, el tigre del este" de Jorge Acevedo, que está en proceso de escritura y en búsqueda de financiamiento y la serie de animación para niños "Perrocuento". A su vez, Jorge Fernández de Atisbo Films, junto a Alicia Alfaro, buscarán coproductores para la cinta en desarrollo (dirigida por Fernández) "Todo sobre Ariel". A todos ellos, se suman otros 30 profesionales que ya cuentan con su acreditación para trabajar y promover sus mejores proyectos audiovisuales en múltiples estados de desarrollo y con objetivos que van desde conseguir partners internacionales hasta ventanas de exhibición y estrenos en festivales.

SALA VIRTUAL DE CINE CHILENO

Un hito en de la presencia chilena será la llamada "The Cinema Chile Screening Room", sala virtual en la que se podrán ver 20 películas chilenas, disponibles para todos los profesionales acreditados por el Marché du Film. Cada día estarán disponibles 5 películas diferentes, cada una con un estilo único, presentados en alianza con el agente de ventas de cada título, e incluyendo "Lemebel" de Joanna Reposi y "Ema" de Pablo Larraín, hasta animaciones como "La casa lobo" y "Nahuel y el libro mágico", seleccionada en la competencia oficial de Annecy.