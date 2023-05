El cine chileno hace historia nuevamente: "Los Colonos" gana importante premio en el Festival de Cannes

La película "Los Colonos", ópera prima del director nacional Felipe Gálvez se alzó con el premio Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el prestigioso Festival de Cannes, primera vez que una producción se le otorga este reconocimiento.

El lunes pasado fue su estreno en el certamen celebrado en Francia, con un elenco local tanto internacional compuesto por Alfredo Castro, Marcelo Castro, Camilo Arancibia, así como los actores ingleses Mark Stanley (Game of Thrones) y Sam Spurell.

Durante 10 minutos fue ovacionado el filme tras su reproducción en esa instancia y si bien recibió la aprobación de la crítica especializada, no fue sino en la jornada de hoy que oficializado el reconocimiento.

El premio FIRPRESCI corresponde a uno de los galardones más prestigiosos del festival, que es entregado por un jurado constituído por críticos de cine internacionales por medio de la Federación.

En ediciones anteriores, ejemplos de películas que han sido condecordadas con el reconocimiento son "The Lighthouse", "Drive My Car", "Apocalypse Now" y "Blue is the Warmest Color".

"Gracias a su hábil narración, que arroja luz sobre conflictos sociopolíticos significativos y a menudo pasados por alto inherentes a la historia de la colonización latinoamericana, y a su distintivo enfoque del tema a través de su estilo cinematográfico", señaló el jurado sobre la producción nacional.