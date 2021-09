Festival de Venecia llega con las esperadas películas de Pablo Larraín, Denis Villeneuve, Almodóvar y Ridley Scott

De "Spencer", 'biopic' sobre Lady Di dirigido por Pablo Larraín, a la nueva versión del clásico de la ciencia ficción "Dune" pilotado por Dennis Villeneuve, la 78 edición del Festival de Cine de Venecia mostrará en primicia, entre el 1 y el 11 de septiembre, algunas de las películas más esperadas de la temporada.

La sección oficial acogerá a nombres consagrados como Larraín, Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Paul Schrader o Jane Campion; un jurado presidido por el coreano Bong Joon-ho, director de "Parasite", decidirá a quién de ellos va a parar el ansiado León de Oro.

Pero también hay perlas fuera de competición y Netflix vuelve a demostrar su poderío apadrinando un puñado de las películas más destacadas.

"Spencer": Kristen Stewart se convertirá en Lady Di por obra y gracia del chileno Pablo Larraín en esta película escrita por el creador de "Peaky Blinders" Steven Knight y que se centra en un solo fin de semana de principios de la década de los 90, cuando Diana decidió separarse del príncipe Carlos (Jack Farthing).

"Ha sido la mano de Dios": el director de "La grande bellezza" ("La gran belleza"), Paolo Sorrentino, aspirará por primera vez al León de Oro con"Ha sido la mano de Dios" inspirada en el sobrenombre de Diego Armando Maradona, su ídolo y ambientada en su Nápoles natal.

"Dune": en Venecia se verá, fuera de competición, la primera de las dos partes de su proyecto basado en la obra referencial de ciencia ficción de Frank Herbert, que cuenta con un reparto estelar: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya.

"Madres paralelas": Pedro Almodóvar se vuelca en el tema de la maternidad y las relaciones familiares en su nuevo filme, que inaugurará la Mostra y en la que dos mujeres, Janis (Penélope Cruz) y Ana (Milena Smit), coincidirán en la habitación de un hospital cuando van a dar a luz.

"The Power of Dog": Jane Campion trae a Venecia su adaptación de la novela de Thomas Savage "The power of the dog" (1967), un western sobre dos hermanos propietarios de un rancho de Montana cuya relación se resiente cuando uno de ellos se casa con una viuda del pueblo, con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemonsse.

"The Lost Daughter": la actriz Maggie Gyllenhaal debuta como directora con la adaptación de una novela de la enigmática Elena Ferrante, la autora de "La amiga estupenda", un retrato de las ataduras de la maternidad con un reparto liderado por Olivia Colman y Dakota Johnson.

"The Last Duel": un western "a lo Kurosawa", según anunció la Mostra, que enfrenta a Adam Driver y Matt Damon es el nuevo trabajo de Ridley Scott programado fuera de competición.

"The Card Counter": el guionista de "Taxi Driver" y "Raging Bull", Paul Schrader, ha contado con Martin Scorsese como productor ejecutivo de su nueva película, un thriller de venganza protagonizado por Oscar Isaac, quien interpreta a un jugador y exmilitar que se propone reformar a un joven que busca vengarse de un enemigo de ambos en su pasado. Willem Dafoe, Tye Sheridan y Tiffany Haddish completan el reparto principal.

"Última noche en el Soho": Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie protagonizan este thriller psicológico dirigido por Edgar Wright. Una joven apasionada por la moda va a Londres a cumplir su sueño de ser diseñadora y ahí descubre su habilidad par trasladarse al pasado donde es testigo de hechos inquietantes. Se estrena fuera de competición.

"Halloween Kills": David Gordon Green desatará el terror en Venecia con la duodécima entrega de la saga Halloween. Jamie Lee Curtis retoma el papel con el que debutó en el cine, la sufridora Laurie Strode acechada por el psicópata Michael Myers.

"Ennio": retrato de Ennio Morricone a través de una entrevista al maestro, fallecido hace un año, y testimonios de artistas y directores con los que trabajó.

"Becoming Led Zeppelin": dirigido por Bernard MacMahon se centrará en los orígenes y la vida de la banda británica.

"Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song": explorará el legado del músico canadiense a través de uno de sus más famosos himnos.