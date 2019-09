"Jojo Rabbit" fue elegida como Mejor Película en el Festival de Toronto

Este domingo culminó la edición 2019 del Festival de Cine de Toronto y la película "Jojo Rabbit" de Taika Waititi fue la ganadora del Premio del Público.

TIFF es un festival no competitivo pero permite que el público que acude a las proyecciones vote para determinar qué película es la favorita de las audiencias.

La cinta del director neozelandés se centra en Jojo "Rabbit" Betzler (Roman Griffin Davis), un joven solitario que tiene su visión del mundo al revés cuando descubre que su madre soltera Rosie (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en su ático.

Ayudado solo por su amigo imaginario en la forma de una versión idiota de Adolf Hitler (el propio Waititi), Jojo debe enfrentarse a su nacionalismo étnico ciego.

En ocasiones anteriores, el premio ha ido a parar a filmes como '12 Years a Slave', 'Slumdog Millionaire', 'The King's Speech', 'La La Land', 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' y "Green Book", que luego obtuvieron los principales galardones en los Óscar.