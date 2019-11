Patricio Guzmán es el invitado de honor del Festival de Documentales de Amsterdam

El documentalista Patricio Guzmán será su invitado de honor de lapróxima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam, IDFA, que se realizará del 20 de noviembre al 1 de diciembre en esa ciudad.

Durante el certamen, se mostrarán siete películas de su autoría, incluyendo la premiere holandesa de "La cordillera de los sueños", que fue premiada con el Ojo de Oro al mejor documental en la última edición del Festival de Cine de Cannes y que programa estreno en Chile para el 2020.

El viernes 22 de noviembre, después de la exhibición de "La cordillera de los sueños", Patricio Guzmán protagonizará un diálogo con el público en el llamado Filmmaker Talk. Esta es la segunda oportunidad en que un documentalista latinoamericano asiste como invitado de honor a IDFA, después del brasileño Joao Moreira Salles. Anteriormente, lo fueron aplaudidos cineastas como Werner Herzog, Agnès Varda, Errol Morris y Krzysztof Kieslowski.

La retrospectiva en su honor incluirá los siguientes títulos: La batalla de Chile (La insurrección de la burguesía, El poder popular, El golpe de Estado); Chile, la memoria obstinada; Nostalgia de la luz; El botón de nácar y La cordillera de los sueños. El director, que en 2015 recibió el Oso de Plata al mejor guión en Berlinale por El botón de nácar, protagoniza también la sección Top 10, donde se programarán sus diez películas favoritas: Arcana; Arvo Pärt: 24 preludes for a fugue; Ether; The ilusionist; La jetée; Living in Tasmamart; Mother Dao, the Turtlelike; The sugar curtain; Travel in G Major; Y in Vyborg.

Además, participan en la selección oficial de IDFA, en diversas secciones, los documentales Lemebel, dirigido por Joanna Reposi (Best of Fests); El viaje de Monalisa, dirigido por Nicole Costa (Luminous); Nunca subí el Provincia, dirigido por Ignacio Agüero (Masters); El pacto Adriana, dirigido por Lisette Orozco (The Villain); y Arcana, dirigido por Cristóbal Vicente (Top 10 de Patricio Guzmán).

Dentro de los proyectos destacan los seleccionados de industria: Malqueridas, dirigido por Tana Gilbert, seleccionado en IDFA Academy; Volver a casa VR, dirigido por Catalina Alarcón, en IDFA DocLab Forum; y Porvenir, dirigido por Alfredo Pourailly, en la sección Rought Cut Screenings IDFA Forum.

La delegación con 19 representantes del documental local, estará integrada por: Ignacio Agüero de Manufactura de Películas; Catalina Alarcón, Daniela Camino y Nicole Costa de Mimbre Producciones; Tana Gilbert de Errante Producciones; Patricio Guzmán, Renate Sachse y Alexandra Galvis de Atacama Films; Francisco Hervé de Panchito Films; Joséphine Schroeder de Pequén Producciones; Melisa Miranda de Ursus Film; Bárbara Pestan de Pocilga; Alfredo Pourailly de 55 Sur Media; Joanna Reposi de Solita Producciones; Pepe Rovano de Totoral Films; Omar Zeballos y Sophie Chevalier-Zeballos de Voladores Films; Diego Pino y Paola Castillo, director y directora adjunta de Chiledoc, respectivamente.