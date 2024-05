Filtran apasionado beso entre Pedro Pascal y Dakota Johnson en set de filmación

Los actores Pedro Pascal y Dakota Johnson fueron captados compartiendo un "romántico" momento en el set de un nuevo proyecto.

Se trata de las filmaciones de "Materialists", la nueva película de Celine Song y A24 cuyo elenco lo encabezan los ya mencionados actores y Chris Evans, que también fue visto junto a la estrella de "50 Sombas de Grey" en el plató.

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se puede ver a la intérprete junto al chileno compartiendo un apasionado beso en las calles de Nueva York.

Si bien se desconocen mayores detalles sobre la cinta, como los personajes y la fecha de estreno, Deadline señaló que la historia se centra "en una casamentera profesional que se involucra con un hombre rico, pero aún tiene sentimientos por el actor-camarero que dejó atrás".

Pedro Pascal and Dakota Johnson on the set of ‘Materialists’ in New York City pic.twitter.com/8cMW9ciXlK