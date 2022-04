A través de una imagen promocional de juguetes se filtró parte del look que tendrá el actor Christian Bale interpretando a "Gorr", el villano de la película "Thor: Love and Thunder". "Empuñando un arma extraña y aterradora, Gorr no dejará que nada se interponga en su camino", es la descripción que recibió el personaje en esta imagen. La cinta se estrenará el 8 de julio de 2022.

