Florence Pugh y Sebastian Stan encabezan elenco de "Thunderbolts" de Marvel

Marvel Studios dio a conocer los nombres de los actores que integrarán la película "Thunderbolts", que reunirá a un equipo de anti héroes al estilo de "The Suicide Squad" en DC Comics.

Según detalló el proppio Kevin Feige, CEO de Marvel, el elenco estará compuesto por David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (US Agent), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Hannah John Kamen (Fantasma) y Olga Kurylenko (Taskmaster).

Este proyecto, dirigido por Jake Schreier, culminará la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel estrenándose el 26 de julio de 2024 y comenzará a producirse a principios del año que viene.

La película, guionizada por Eric Pearson y producida por el propio Feige, seguirá a un grupo de supervillanos que deberán ejecutar misiones encargadas por el gobierno. Esta trama está basada en dichos personajes introducidos por primera vez en Marvel Comics en 1997.

#Thunderbolts welcome Winter Soldier himself Sebastian Stan to the cast on #D23 stage near end of @MarvelStudios shindig pic.twitter.com/egyaNNqPCK