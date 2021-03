Frances McDormand: "En ‘Nomadland’ represento a la gente que conozco"

Frances McDorman ha ganado dos premios Oscar, y este año, compite por adjudicarse una nueva estatuilla en dos categorías, como protagonista y productora. Pero antes de ser uno de los talentos más reconocidos de Hollywood, Frances trabajó como cajera, garzona, niñera, lavaplatos, dobladora de ropa en una lavandería.

La protagonista de "Nomadland" aseguró en entrevista con El País que, cada uno de sus trabajos anteriores le ayudaron a encarnar con tanta veracidad el drama sobre los desposeídos de Estados Unidos.

"Represento a la gente que conozco", explica sobre el trabajo que la tiene compitiendo por adjudicarse su tercera estatuilla en dos categorías. La idea de esta película nació tras leer el libro de la periodista Jessica Bruder País nómada: supervivientes del siglo XXI (Capitán Swing). Fue ella la que contactó con la directora Chloé Zhao, que este año compite por convertirse en la mejor directora, en una categoría donde siempre han primado las nominaciones masculinas. "Tuvimos la fortuna de que se cruzaran nuestros caminos. Es muy importante para mí como productora que los directores con los que trabajo nunca sientan que han sido escogidos o contratados para algo". Descubrió a Zhao por su trabajo en la película The Rider (2017).

Nomadland es un film lírico y real que busca retratar la vida de un nuevo estrato de la sociedad estadounidense que recorren el país en sus autos- casas excluidos de la sociedad pasados los 60 años. "No son sintecho; no tienen casa, que no es lo mismo. Es su elección. Tampoco les gusta la palabra 'nómadas'. Prefieren la de pobladores. Es su elección vivir de esta forma en lugar de conformarse con un sofá en la casa de sus hijos o dejarse todo su sueldo para pagar una casa que les vendieron como el sueño americano. La elección tiene mucho que ver con la gran disparidad económica del país. Pero no hablamos de política. Quisimos mostrar la fuerza de espíritu de la gente de este país que, contra viento y marea, toma el control de sus vidas. Es algo más que un reflejo de la economía. Hay algo muy humano en el movimiento", dijo la actriz en su entrevista.

La película se demoró cinco meses en filmarse y recorrieron siete Estados de Estados Unidos con un equipo de 24 personas que acompañaba a la caravana de personas de espíritus independientes. McDorman vivó y durmió como ellos para darle veracidad a la cinta y poder reflejar de forma más auténtica las vidas de estas personas que transitan "entre el horror y la libertad, la tristeza y la felicidad de estar solos, de tenértelas que apañar por ti mismo", explica la actriz.

"Parte de mi trabajo es hacerme creíble", asegura. La otra parte de su secreto es escuchar: "Es lo que he aprendido especialmente con esta película. A escuchar. Debería de ser algo irrefutable en la profesión de actor. Yo cerré la boca, me senté entre ellos y escuché sus historias", asegura.