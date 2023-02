"Fui encasillada durante mucho tiempo": Salma Hayek reveló la razón por la que "no querían" darle papeles en comedias

En una reciente entrevista, Salma Hayek reveló haber sentido que su carrera estuvo limitada durante varios años tras ser encasillada en personajes "sexys" por su papel de "Satánico Pandemónium" en la película "Del Crepúsculo al Amanecer".

"Fui encasillada durante mucho tiempo. Toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias", dijo la actriz a la revista GQ Hype, revelando que le dijeron: "'Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor. No solo no se te permite ser inteligente, sino que tampoco se te permite ser gracioso en los años 90".

Hayek continuó contando que, pese a su nominación al Oscar por interpretar a Frida Kahlo en "Frida", los roles que le eran ofrecidos seguían siendo personajes "sexualizados", obteniendo su primer papel en una comedia luego de ser contactada por Adam Sandler.

"No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia pero yo tenía cuarenta y tantos años", dijo, para luego comparar el inicio de su carrera con la actualidad, confesando haberse sentido "triste en el momento" pero que ahora está haciendo "todos los géneros", en una etapa de su vida donde "dijeron que estaría acabada".

Hayek, que prestó su voz para "Kitty Patitas Suaves" en "Gato con Botas: El último deseo", protagonizará "Magic Mike 3" junto a Channing Tatum, cinta que estrenará el próximo 10 de febrero.