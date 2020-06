En una semana llena de reprogramaciones, otra película que sufrió una postergación de su estreno es "Godzilla vs. Kong" de Warner Bros.

La cinta que reúne a dos de los personajes más famosos del cine tenía su estreno para noviembre próximo pero finalmente fue movido para el 21 de mayo de 2021, tomando la fecha de "Matrix 4" que llegará ahora en 2022.

"Godzilla vs. Kong" es una secuela de "Godzilla: King of the Monsters" de 2019 y "Kong: Skull Island". Dirigida por Adam Wingard, la película cuenta con las actuaciones de Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.