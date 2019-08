Guillermo del Toro "conmovido" con "Once Upon a Time in Hollywood" de Tarantino

"Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino ya llegó a los cines de Estados Unidos, siendo el mejor estreno en la carrera del cineasta. Pero no solo conquistó la taquilla, sino que también otras figuras de la industria, como el mexicano Guillermo del Toro.

El director de "La Forma del Agua" recurrió a Twitter para elogiar la novena película de Tarantino, protagonizada por Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que en Chile se estrenará el próximo 22 de agosto.

"Para mí, ver 'Once Upon A Time In Hollywood' en New Beverly fue una experiencia hermosa", escribió Del Toro. "Bellamente elaborada y conmovedora. Ahogada de anhelo. Una historia de un tiempo que probablemente nunca fue, pero que todavía se siente como un recuerdo. La veré ansiosamente la próxima semana", expresó el mexicano.

Otro que aplaudió la película de Tarantino fue Ari Aster, director de la cinta de terror "Hereditary", que afirmó que "Once Upon a Time in Hollywood" es "dolorosamente buena".

To me, watching Once Upon A Time In Hollywood at the New Beverly, was a beautiful experience. Beautifully crafted and poignant. Chokefull of yearning. A tale of a time that probably never was, but still feels like a memory. — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 27, 2019

I am eagerly seeing Once Upon a Time in Hollywood again next week- 70mm. I miss hanging out w the characters. — Guillermo del Toro (@RealGDT) July 28, 2019