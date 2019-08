Harry Styles interpretará al Príncipe Eric en el remake de "La Sirenita"

Tras semanas de negociaciones el actor y cantante Harry Styles firmó para ser parte del remake de "La Sirenita", donde interpretará al Príncipe Eric.

Según el portal The DisInsider, el ex One Direction fue confirmado para protagonizar la cinta junto a Halle Bailey, que encarnará a Ariel.

Otros actores que podrían sumarse al elenco son el español Javier Bardem como Tritón, el padre de Ariel y Melissa McCarthy para interpretar a la villana Úrsula.

Durante su fase de pre producción, la película de Disney ha sido blanco de críticas por la elección de Bailey, una actriz afroamericana, como "La Sirenita".

Por el momento la cinta no cuenta con fecha de estreno.