Harvey Weinstein y dichos de ofrecer trabajo a cambio de sexo generaron controversia

El productor Harvey Weinstein, acusado de acoso, abuso sexual y violación, ofreció una entrevista en donde supuestamente admitía haber ofrecido trabajo a actrices a cambio de sexo.

Esta la dio en la revista Spectator, donde además resaltaba la frase: "Nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado. Ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood".

"Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hicieron y aún lo hacen todos", era parte del texto.

No obstante, estos dichos no lo dijo el productor, según constató TMZ y con el propio periodista de Spectator confirmando que malinterpretó los dichos.

Fue el abogado de Weinstein, Ben Brafman, quien dijo al medio que estuvo presente en la entrevista y nunca dijo eso, afirmando que hablaron sobre el viejo Hollywood y el contraste con la cultura europea.

