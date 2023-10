Hija de Robin Williams critica el uso de la IA para recrear la voz de su padre

La hija del fallecido actor Robin Williams, Zelda Williams, expresó su preocupación por el uso de la Inteligencia Artificial en la industria del cine, a propósito de la discusión surgida por la huelga del Sindicato de Actores.

Al respecto la joven aseguró que "no soy un actor imparcial en la lucha del Sindicato contra la IA, ya que durante años he presenciado cómo mucha gente busca entrenar sus algoritmos para recrear a actores que no pueden consentirlo, como mi padre".

"Eso no es algo teórico, es algo muy real. He escuchado que han la IA para que su 'voz' diga lo que la gente quiere que diga. Si bien personalmente lo encuentro perturbador, las implicancias de esto van más allá de mis propios sentimientos", reflexionó Zelda Williams en su cuenta de Instagram.

En la disputa entre el sindicato SAG-AFTRA y los estudios y productoras, uno de los puntos más polémicos fue la propuesta para usar la Inteligencia Artificial en la industria, ya sea crear o recrear. Esta ha sido una de las aristas que más ha recibido oposición entre actores y actrices.

"Esas recreaciones son, en su mejor punto, un pobre facsímil de grandes personas. Pero en su peor punto son un horrendo Frankenstein", concluyó Williams.