Hollywood llora la muerte de Betty White, un "tesoro nacional" de las risas

Hollywood y el mundo del espectáculo en Estados Unidos se unieron en el último día de 2021 para despedir y rendir tributo a Betty White, la legendaria actriz de "Los años dorados" (1985-1992) que falleció este viernes a los 99 años.

"Qué vida tan excepcional. Estoy agradecida por cada segundo que pude pasar con Betty White", escribió en Twitter Ellen DeGeneres.

George Takei propuso que a medianoche, justo al entrar en 2022, todo el mundo alce su copa y brinde en honor de Betty White, a quien definió como un "tesoro nacional".

"BETTY WHITE ES UN VERDADERO ICONO", exclamó Cher. También compartió su tristeza en las redes sociales Reese Witherspoon.

"Me encantó ver a sus personajes, que trajeron mucha alegría. Gracias, Betty, por hacernos reír a todos", dijo la actriz.

"El mundo parece diferente ahora. Ella fue genial en desafiar las expectativas", apuntó Ryan Reynolds.

Por su parte, Steve Martin detalló una anécdota de Betty White cuando él todavía trataba de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

"En 1974, yo era un telonero desconocido de Linda Ronstadt en la sala The Troubadour de Los Ángeles. Al atravesar el lobby antes del show, vi a Betty White y a su esposo Allen Ludden esperando en la fila", recordó.

"Me encantaba Betty White así que fui ahí y les dije: 'Estoy muy honrado de conocerles a los dos. ¿No es Linda fantástica?' Ella me dijo: 'Hemos venido a verte a ti porque hemos oído que eres divertido'. Me dejó eufórico", añadió.

