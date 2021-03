Academia de Hollywood expulsó a su quinto miembro condenado por abuso a menor

Casi dos décadas después de haberse declarado culpable de violación a una menor de edad y seguir trabajando en cine, la Academia de Hollywood expulsó al director de fotografía Adam Kimmel tras un reportaje de la revista Variety.

El medio estadounidense afirmó que Kimmel fue acusado de violar repetidamente a su víctima menor de edad en la ciudad de Nueva York en 2003. En ese entonces fue registrado como delincuente sexual y se confesó culpable de haber abusado de una chica de 15 años.

El fotógrafo fue sentenciado a 10 días de servicio comunitario, 10 años de libertad condicional y 10 años en el registro de delincuentes sexuales (se cambió a 20 años retroactivamente en 2006 debido a un cambio de ley en todo el estado).

En 2007, Kimmel fue invitado a convertirse en miembro de la Academia pese a estar registrado como delincuente sexual, lo que lo habilitó para votar en los Oscar desde entonces. Según se explicó en el reportaje, el fotógrafo no estaba obligado a informar a sus empleadores su pena.

Kimmel tiene créditos como director de fotografía en películas como "Beautiful Girls" de 1996, "Capote" de 2005 y "Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House" de 2017.

Es el quinto expulsado de la Academia luego de Carmine Caridi, Roman Polansky, Harvey Weinstein y Bill Cosby.