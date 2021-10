Alec Baldwin tras trágico accidente: "No tengo palabras para transmitir lo que siento"

El actor Alec Baldwin habló por primera vez tras el trágico accidente que protagonizó este jueves en el set de la película "Rust" y que terminó con la directora de fotografía de la cinta, Halyna Hutchins, fallecida por un disparo.

"No tengo palabras para transmitir el shock y la tristeza que siento por el trágico accidente que le arrebató la vida a Halyna Hutchins, esposa y madre y una colega muy admirada por todos nosotros", escribió el intérprete en sus redes sociales.

Además agregó que está "cooperando completamente en la investigación de la policía para descubrir cómo ocurrió" y que se encuentra "en contacto con su esposo y ofreciéndole mi ayuda a él y a su familia".

"Mi corazón está destrozado por su esposo, su hijo y todos quienes conocieron y quisieron a Halyna", concluyó Baldwin, quien percutó accidentalmente los disparos.

El actor fue captado por un medio estadounidense en una actitud desconsolada tras el incidente.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and