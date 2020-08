Audiencia de extradición de Harvey Weinstein ahora fue aplazada hasta diciembre

La extradición de Harvey Weinstein a Los Ángeles para enfrentar un segundo proceso penal por nuevos delitos sexuales fue retrasada nuevamente y se estableció para diciembre de este año.

El ex productor de Hollywood cumple su condena de 23 años de cárcel en Nueva York pero la fiscalía de Los Ángeles inició en marzo pasado los procedimientos para extraditarlo a California, con una audiencia que ya había sido postergada en mayo pasado.

Weinstein debía comparecer este viernes a través de Skype para una audiencia ante el juez Kenneth Case en Buffalo, pero la instancia fue aplazada para el 11 de diciembre.

Los fiscales de Los Ángeles quieren que Weinstein enfrente cinco cargos, incluida violación y agresión sexual, relacionados con tres presuntas víctimas. De ser declarado culpables de los cargos, podría enfrentar 29 años adicionales de prisión.

