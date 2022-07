El director Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio retomarán lazos para rodar la película de suspenso "The Wager" para Apple, tras haber trabajado juntos en un proyecto próximo a estrenar.

Ya es oficial que ambos profesionales del séptimo arte continuarán su relación cinematográfica en la adaptación de la novela de no ficción del periodista David Grann, que centra su relato en la década de 1740, con un navío que vara en la Patagonia mientras perseguía una embarcación española de tesoros, según consignó The Hollywood Reporter.

El libo de Grann también menciona a Chile como parte del destino de algunos de los tripulantes, quienes ingenian la manera de continuar su viaje por diferentes puntos de sudamérica.

Scorsese y DiCaprio trabajaron en el "Killers of the Flower Moon", otra adaptación del libro western escrito por el mismo autor que al igual que "The Wager", se estrenará en 2023.