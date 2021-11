Natalie Wood fue abusada por Kirk Douglas, según su hermana

Durante años se especuló que que Natalie Wood fue abusada sexualmente por una "estrella" de Hollywood y ahora su hermana menor reveló que se trató de Kirk Douglas, en 1955.

En el libro "Little Sister", Lana Wood detalla que fue cuando la actriz tenía 17 años y llegó a la casa de Douglas junto a su madre, en una reunión que la familia pensó transformaría la carrera de la adolescente.

"Muchas puertas podrían abrirse para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él (Kirk) en su nombre", relata en el libro de memorias.

Natalie Wood, nacida en 1938 en San Francisco, de padres rusos, murió ahogada en 1981, mientras filmaba "Brainstorm", en circunstancias que nunca han sido del todo claras.

"Parece que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al auto y me despertara al cerrar la puerta de golpe (...) se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse con urgencia. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran", detalla Lana sobre esa velada, cuando tenía 8 años.

Según el relato, sólo supo del abuso años más tarde, cuando la actriz de "Rebelde sin causa" le contó que la llevaron al dormitorio de Kirk Douglas: "Me lastimó. Fue como una experiencia extracorpórea. Estaba aterrorizada, confundida".

La autora agrega que el consejo de su madre fue "aguanta", temerosa de que acusar a Douglas implicara el fin de la carrera de Natalie, en lo que la actriz estuvo de acuerdo.

Kirk Douglas, padre del también actor Michael Douglas, murió en febrero de 2020, a los 103 años.

"Ahora que no queda más nadie a quien proteger, estoy segura de que Natalie me perdonará por finalmente romper esa promesa" de no hablar nunca del tema, explica en el adelanto del libro, que se publicará en pocos días.